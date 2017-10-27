Muratbey Uşak seri peşinde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 yenilgiden sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Darüşşafaka karşısında alan Muratbey Uşak, yarın Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.15'te başlayacak.
Oyun kurucu Dorsey ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte yeni transfer Earl Calloway ilk kez forma giyecek. Takımda Solomon ve Miles'ın ise sakatlıkları devam ediyor. Antrenör Ozan Bulkaz, eksik kadroyla zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ama yine kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:29
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
adalet Yapsanız ne olacak.Yapmasanız ne olacak.Aziz Yıldırımdan hesapmı sorabileceksiniz.Aziz ne derse kabul edeceksiniz.O kadar.
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Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
Toplam 10
Yorum
Ertan Neyle yapılırsa yapılsın. Beşiktaşa yapıldı ve cezayı bindirdiler. Ne futbolcular ne küfürler yağdırdı. Bu adamlar o zaman neredeydi.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 13
Yorum
selim Birde utanmadan bu yaziyi begenmedim butonuna basiyorsunuz ya...ne soylenirki.laf serefi ve hassiyeti olana soylenir.potuk 2 mac babel 1
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