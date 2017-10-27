 Muratbey Uşak seri peşinde – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Muratbey Uşak seri peşinde

    Muratbey Uşak seri peşinde

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 yenilgiden sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Darüşşafaka karşısında alan Muratbey Uşak, yarın Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.15'te başlayacak.

    Oyun kurucu Dorsey ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte yeni transfer Earl Calloway ilk kez forma giyecek. Takımda Solomon ve Miles'ın ise sakatlıkları devam ediyor. Antrenör Ozan Bulkaz, eksik kadroyla zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ama yine kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:29
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