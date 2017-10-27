Basketbol'da Haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Banvit-Trabzonspor (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Muratbey Uşak (BJK Akatlar)
20.15 Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket (Karataş Şahinbey)
29 Ekim Pazar:
13.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sakarya)
17.00 Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)
19.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Cebeci)
30 Ekim Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
17.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol (Ankara)
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-OGM Ormanspor (Bornova Atatürk)
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Caferağa)
29 Ekim Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)
14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
19.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Düzce Belediyespor (Ankara)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Beylikdüzü)
16.00 Türk Telekom-Yalova Group Belediyespor (TOBB ETÜ)
17.00 Antalyaspor-Karesispor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Caferağa)
18.00 Akhisar Belediyespor-Bakırköy Basket (Akhisar Belediye)
18.00 Bursaspor Durmazlar-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)
29 Ekim Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı-Petkimspor (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Ankara DSİ (Selçuklu Belediye)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:53
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 8
Yorum
FB-CH-55 Kulagının içine edilen küfürü duymayan hakeme de ceza var mı yeni düzenlemede?
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Derbinin faturası 90 bin TL+bloke
Toplam 1
Yorum
Tefo Fenerbahceye galatarasayla ayni cezayi veriyorlar. Bu nasil adalet? Galatasaray seyirsicisinin hepsinin kartlari bloke edilsin o zaman
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Ezber bozdu
Toplam 4
Yorum
tekin tabi aykut hocadan daha iyi biliyorsunuz daha çok top oynadınız daha çok fenerlisiniz daha daha daha ... bırakında adam işini yapsın
Basketbol'da Haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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