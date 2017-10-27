 Basketbol'da Haftanın programı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'da Haftanın programı

    Basketbol'da Haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Banvit-Trabzonspor (Banvit Kara Ali Acar)

    15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Muratbey Uşak (BJK Akatlar)

    20.15 Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket (Karataş Şahinbey)

    29 Ekim Pazar:

    13.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

    15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sakarya)

    17.00 Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)

    19.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Cebeci)

    30 Ekim Pazartesi:

    19.00 Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)



    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Bugün:

    17.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol (Ankara)

    Yarın:

    13.00 Bornova Beckerspor-OGM Ormanspor (Bornova Atatürk)

    15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Caferağa)

    29 Ekim Pazar:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)

    14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    19.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Düzce Belediyespor (Ankara)

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Beylikdüzü)

    16.00 Türk Telekom-Yalova Group Belediyespor (TOBB ETÜ)

    17.00 Antalyaspor-Karesispor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

    17.30 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Caferağa)

    18.00 Akhisar Belediyespor-Bakırköy Basket (Akhisar Belediye)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)

    29 Ekim Pazar:

    14.00 Bandırma Kırmızı-Petkimspor (Banvit Kara Ali Acar)

    16.00 Selçuklu Belediyespor-Ankara DSİ (Selçuklu Belediye)

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:53
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