Basketbol'da Haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Banvit-Trabzonspor (Banvit Kara Ali Acar)

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Muratbey Uşak (BJK Akatlar)

20.15 Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket (Karataş Şahinbey)

29 Ekim Pazar:

13.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sakarya)

17.00 Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)

19.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Cebeci)

30 Ekim Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)





- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

17.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol (Ankara)

Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-OGM Ormanspor (Bornova Atatürk)

15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Caferağa)

29 Ekim Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Edip Buran)

14.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Düzce Belediyespor (Ankara)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Beylikdüzü)

16.00 Türk Telekom-Yalova Group Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.00 Antalyaspor-Karesispor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Caferağa)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bakırköy Basket (Akhisar Belediye)

18.00 Bursaspor Durmazlar-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)

29 Ekim Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Petkimspor (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Ankara DSİ (Selçuklu Belediye)