Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol
10 Ocak 2021, Pazar 10:37
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı 12 Ocak Salı günü oynanacak Bursaspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak ve 14 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile son bulacak. Corona virüsü nedeniyle bu sene tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 maç sonrasında çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupada yoluna devam ederken; Bursaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor, son 16'ya kalarak sürpriz yapan ekipler oldular. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bu tura kadar atılan en güzel goller...