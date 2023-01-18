Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi: Zor zamanlar geçiriyoruz
18 Ocak 2023, Çarşamba 11:41
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, Ümraniyespor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından İstanbul ekibinde teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Uçar, "Futbolda bazen maçı küçük detaylar belirliyor. Küçük bir hatamızla yediğimiz gol maçı uzatmalara götürdü. Psikolojik olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Bugün bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." dedi.