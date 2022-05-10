Uğurcan Çakır Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Bu yapılanlar unutulmasın"
10 Mayıs 2022, Salı 11:02
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Fırtına'nın file bekçisi Uğurcan Çakır maçtan sonra A Spor'a konuştu. Çakır, "Öncelikle Kayserispor takımını tebrik ediyorum. Çünkü taraftar ellerinde ne varsa bize fırlattı. Bir yerimize bir şey olacak diye korktuk. Birde kardeş takım diyorduk. Taraftarımız bunları unutmasınlar." dedi.