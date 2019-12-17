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Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç: Galatasaray'ın rakibi Tuzla değil, PSG, Real Madrid'dir!

17 Aralık 2019, Salı 11:13

Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürerek rekoru elinde bulunduran Galatasaray, 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası soyunma odası koridorunda olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı. Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, çıkan olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
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  • DİĞER
Goller Tuzlaspor 0 - 4 Galatasaray
Goller Tuzlaspor 0 - 3 Galatasaray
Goller Tuzlaspor 0-2 Galatasaray
Goller Tuzlaspor 0-1 Galatasaray
Goller Adanaspor 1 - 7 Alanyaspor
Goller Adanaspor 1-6 Alanyaspor
Goller Adanaspor 1-5 Alanyaspor
Goller Adanaspor 0 - 5 Alanyaspor
Goller Adanaspor 0-4 Alanyaspor
Goller Adanaspor 0-3 Alanyaspor
Goller Adanaspor 0-2 Alanyaspor