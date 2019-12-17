Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç: Galatasaray'ın rakibi Tuzla değil, PSG, Real Madrid'dir!
17 Aralık 2019, Salı 11:13
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Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürerek rekoru elinde bulunduran Galatasaray, 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası soyunma odası koridorunda olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı. Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, çıkan olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.