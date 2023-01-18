Trabzonsporlu Arif Boşluk Ümraniyespor maçını değerlendirdi: Ligde de galibiyetlere devam etmek istiyoruz!
18 Ocak 2023, Çarşamba 11:33
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, Ümraniyespor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Arif Boşluk açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, “Rüzgar nedeniyle istediğimiz oyunu oynayamadık. İyi bir galibiyet aldık. 4-1 iyi bir skor. Bir penaltı kaçırdık. Herkesi mutlu ettik. Kazandık ve turladık. Ligde de galibiyetlere aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.