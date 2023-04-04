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Trabzonspor'da Stefano Denswil Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Bütün taraftarlardan özür diliyoruz"
04 Nisan 2023, Salı 10:55
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Trabzonspor'da Stefano Denswil, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Denswil, "İlk yarı agresiftik ancak ikinci yarı farklı bir durum yaşadık. Bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Avrupa'ya gitmek ve kupayı kazanmak için iyi bir yoldu ancak olmadı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)