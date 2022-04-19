Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, "İnşallah iki kupa gelir." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bizim için zor bir maçtı. Kayserispor'un kapalı savunmasını açmakta biraz zorlandık. Sonunda avantajlı skoru elde etmesini bildik. Rövanşa da en iyi şekilde hazırlanacağız ama şimdi önümüzde önemli bir lig maçı, ona hazırlanacağız.

Biz de rahatlama diye bir şey yok, zor maçlar oynadık. Sezonun sonlarına geliyoruz. Yorgunluk olabiliyor. Önümüzde Adana Demirspor maçı var, ona hazırlanacağız, galibiyetle ayrılmayı istiyoruz, inşallah öyle olur.

Çok mutluyum. Trabzonsporluyum zaten. Şampiyon olmak istiyorum. Kupa kazanmak istiyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. bu sene de çok iyi ilerliyoruz. Her iki kupada da hocalarımız takım arkadaşlarımız, bütün stat herkesin çok emeği var. İnşallah iki kupa da gelir bu sene.