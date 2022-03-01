TRABZONSPOR HABERLERİ - Son maçta gözyaşı dökmüştü! Nwakaeme forma hediye etti
01 Mart 2022, Salı 08:19
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçında duygusal anlar yaşanmıştı. Yaşlı bir Trabzonspor taraftarı Nwakaeme'nin golünden sonra gözyaşlarına boğulmuştu. Zorlu müsabaka öncesinde yaşlı taraftar ile Nwakaeme tribünde buluştu. Yıldız oyuncu taraftara forma hediye etti. İşte o samimi görüntüler...