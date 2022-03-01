TRABZONSPOR HABERLERİ - Bruno Peres'den Edin Visca sözleri!
01 Mart 2022, Salı 07:47
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekibin savunma oyuncusu Bruno Peres zorlu müsabaka öncesinde A Spor'a konuştu. Peres, "Visca harika bir oyuncu. Tarif etmek için kelimelere ihtiyaç yok. Herkes biliyor ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Birbirimizi saha içerisinde hissediyoruz, anlıyoruz. Geldiği andan itibaren bana çok yardımcı oldu, ben de ona yardımcı oldum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)