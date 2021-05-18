Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın konuştu! "Taraftarlara armağan ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah beyazlılar Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İki kupayı da almak çok önemli. Bu kupaları taraftarlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Antalyaspor futbolcuları ve teknik heyeti, şampiyon olduğumuz için bizi alkışladılar. Her şey kupa kazanmak, maç kazanmak değil, saygı duymak da çok önemli. Teşekkür ediyorum."

"Çok zor bir sezon geçti, bu sezon unutulmayacak. Oyuncularımız bu başarının en büyük sahipleri, hepsinden Allah razı olsun."

"İki kupayı da almak çok önemli. Bu kupaları taraftarlara armağan ediyorum."

"Herkes şampiyon olanı başarılı buluyor ama Galatasaray da sonuna kadar bizimle geldi, Fenerbahçe de öyle. Bence biz biraz şanslıydık, averajla şampiyon olduk. Kimse başarısız değildi bu sezon."

"İçerideki Konyaspor maçı, sezon için çok kırılgan bir maçtı. Oyuncularımız 10 kişi kalmasına rağmen, insan üstü bir mücadele gösterdiler."