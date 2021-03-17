Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından Ersun Yanal'dan final açıklaması! "Kupayı hak ettik"
17 Mart 2021, Çarşamba 11:26
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Bu galibiyetin en büyük emeği oyuncularımızda, kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yazıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. 21 yıl aradan sonra finale kaldık. Antalyaspor için önemli ivmeler. Şimdi lige döneceğiz ve oraya hazırlanacağız. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacağız. İki takımda buraya hak ederek geldi. Biz gol yemeden finale yükseldik. Beşiktaş da, biz de kupayı hak ettik. Burada oynayacağımız oyunun disiplinini çok iyi yöneten bir oyuncu grubu var. Bazı mevkilerde eksik olmamıza rağmen oyuncularımız bu açığı çok iyi kapatıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...