Sivasspor'da Rıza Çalımbay Fenerbahçe mücadelesi sonrası konuştu! "Çekişmeli maçtı"
03 Mayıs 2023, Çarşamba 11:19
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, İki taraf da maçta kendisine avantaj sağlayacak skor için uğraştı. Kapanma gibi bir şey olmadı. Top gitti geldi, mücadele üst düzey oldu. Pozisyon az oldu, kısırdı. Biz de, Fenerbahçe de 1-2 tane pozisyon yakaladı. Çok çekişmeli maçtı. Geçen oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. O maçta çok kötü goller yedik ve kendi kendimize maçı verdik. İlk ayak bitti, ikinci ayak Kadıköy'de. Kazanıp finale yükselmek istiyoruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri