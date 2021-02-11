Sergen Yalçın'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Cenk Tosun açıklaması!
11 Şubat 2021, Perşembe 08:20
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Rotasyonla ilgili konuşan Yalçın, "Cenk Tosun çok hazır değil henüz. Ancak Aboubakar ve Cyle Larin üst üste ağır maçlar oynadılar. Bugün için çok güçlü kalacaklarını düşünmediğimiz için Cenk Tosun orayı dolduracaktır. Rotasyon cümlesine katılmıyorum. Oynayan oyuncularımız sahada." ifadelerini kullandı.