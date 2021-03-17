Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Aboubakar ve Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu biraz. Topu Başakşehir'e verdik ve 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık, güçlü olan taraf bizdik. Oyunun finalinde de, doğal olarak güçlü olan taraf turu geçti." dedi. (BJK spor haberleri)

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YARI FİNALE YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU"

"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Final oynamak için mücadele eden ve savaşan iki takım vardı. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar. İki taraf oyuncularını da tebrik etmek lazım."

"ABOUBAKAR'IN ÇIKMASI DENGEMİZİ BOZDU"

"Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu biraz. Topu Başakşehir'e verdik ve 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık, güçlü olan taraf bizdik. Oyunun finalinde de, doğal olarak güçlü olan taraf turu geçti."

"FENERBAHÇE MAÇINI KAFADA OYNADIĞIMIZ YOK"

"Fenerbahçe maçını kafada oynadığımız yok. Başakşehir maçına konsantreydik. Önümüzde hangi maç varsa, konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Konsantrasyonumuz Başakşehir maçındaydı."

"HAYATIMDA İLK DEFA FİNAL OYNAYACAĞIM"

"Ben hayatımda ilk defa final oynayacağım. Beşiktaş'la kupa kazanma şansı yakaladım. Yaklaşık 10 senedir Türkiye Kupası'nı kazanmamış bir camiayız. İnşallah bu sene bu kupayı kazanıp uzun süreli hasrete son veririz."