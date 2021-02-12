Sergen Yalçın'dan Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası 'yeni sözleşme' açıklaması!
12 Şubat 2021, Cuma 12:05
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona erecek Yalçın, yeni sözleşme konusuyla ilgili "Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' cümlesi beni çok rahatsız ediyor. Kulüplerde öyle yapılmıyor kontratlar. Her hoca istediği kulüpte devam etmiyor." ifadelerini kullandı.