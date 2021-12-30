Mustafa Denizli Beşiktaş - Altay maçı sonrası konuştu! "Penaltı pozisyonu hakkında..."
30 Aralık 2021, Perşembe 11:37
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Altay'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonrasında A Spor'a konuştu. Denizli, "Bu turun en zor eşleşmesiydi. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Neticede burada kupaya veda ediyoruz. Tabii ki üzgünüz. Penaltı pozisyonu hakkında yorum yapmaya gerek yok. Hakemler ve izleyenler yorum yapar. Yorum yapmam, beni farklı bir konuma getirir. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum." dedi.