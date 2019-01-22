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Muğdat Çelik'in müthiş golü iptal edildi
22 Ocak 2019, Salı 12:00
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların 90+3'te Muğdat Çelik'in ayağından bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi.
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