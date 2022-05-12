Mecnun Otyakmaz: Finale Sivaslıları davet ediyoruz
12 Mayıs 2022, Perşembe 01:12
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi ve Sivasspor finalde Kayserispor'un rakibi oldu. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz önemli açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarları davet ediyoruz. İstanbul’da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor. " dedi.