Kerem Aktürkoğlu Galatasaray - Keçiörengücü maçı sonrası konuştu!
22 Aralık 2022, Perşembe 11:35
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak üst tura yükseldi. Karşılaşmadan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kerem, "Önemli olan galibiyetti. 40 günün ardından ilk resmi maçımız. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik ve bu maçta böyle bir hataya yer olmadığını defalarca konuştuk." ifadelerini kullandı.