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İşte Ümraniyespor'un penaltı kazandığı pozisyon
26 Şubat 2019, Salı 12:00
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Alper Ulusoy, VAR monitör incelemesinin ardından Ümraniyespor lehine penaltı kararı verdi. Ümreniyespor 65. dakikada penaltı kazandı. İşte o pozisyon
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