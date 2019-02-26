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İşte Ümraniyespor'un penaltı kazandığı pozisyon

26 Şubat 2019, Salı 12:00

Alper Ulusoy, VAR monitör incelemesinin ardından Ümraniyespor lehine penaltı kararı verdi. Ümreniyespor 65. dakikada penaltı kazandı. İşte o pozisyon

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