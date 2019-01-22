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İsmail Haktan imkansızı başardı!

22 Ocak 2019, Salı 12:00

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Boluspor'un sağ kanat oyuncusu İsmail Haktan, 87. ve 90. dakikalarda kaçırdığı iki golle taraftarların tepkisini çekti.

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ÖZET Boluspor 0-1 Galatasaray (Maç özeti)
ÖZET Akhisarspor 0-0 Kayserispor (Maç özeti)
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