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Gol kralı Diagne'den şok hareket

17 Ocak 2019, Perşembe 12:00

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 20 golle tamamlayan Diagne şok bir hareket yaptı. Hakem Suat Arslanboğa, maç sonrasında VAR ekranından yaptığı incelemenin ardından rakibine tükürdüğü için Mbaye Diagne'ye kırmızı kart gösterdi.

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