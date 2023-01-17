Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mertens Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Kupada devam ettiğimiz için mutluyum"
17 Ocak 2023, Salı 11:10
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü kaydeden Dries Mertens, A Spor'a konuştu. Mertens, "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz. Performansım arttı diyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Her şey yerli yerine oturuyor. Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Hatayspor maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı. Ben de oynamak istedim. İnşallah önümüzdeki maçta oynayacağım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri