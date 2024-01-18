Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Benim için mevki farkı yok!
18 Ocak 2024, Perşembe 11:36
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz zorlu mücadelenin ardından, "Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez. Hocam nerede şans veriyorsa orada faydalı olmak istiyorum. Benim için mevki farkı yok. Ben faydalı olmak istiyorum. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Şimdi Trabzon'a odaklanacağız. İyi hazırlanıp kazanmak ve serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri