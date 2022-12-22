Galatasaray Keçiörengücü maçı sonrası Bafetimbi Gomis: Gol atmak için buradayım
22 Aralık 2022, Perşembe 11:45
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanırken, maçın ardından Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, "Gol atmak için Galatasaray'dayım ama takım olarak bakmak lazım. Üç tane iyi forvetimiz var. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. İstanbulspor maçında kimin oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)