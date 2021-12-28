GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Galatasaray - Denizlispor maçı öncesi konuştu! "Mevcut olan tüm kupalara..."
28 Aralık 2021, Salı 09:03
kopyalama başarılı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynadıkları Denizlispor maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mevcut olan tüm kupalara iddialı olarak hazırlanıyoruz. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Önemli bir maç, Denizlispor burada kendini gösterip oynamak isteyecektir. Umarım kazanarak tur biletini alırız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)