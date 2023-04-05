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GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı?
05 Nisan 2023, Çarşamba 09:14
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular, kalelerinde gördükleri ikinci gol öncesi faul beklediler. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ayak fazla kalkıyor ama kafa ne zaman geliyor?" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri