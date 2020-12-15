Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçında gergin anlar! Belhanda ile Emre Akbaba...
15 Aralık 2020, Salı 10:57
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 69. dakikasında kazanılan frikikte, Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda kısa süreli bir tartışma yaşandı. Etebo'nun araya girmesinin ardından serbest vuruşu kullanan Faslı futbolcu, topu dışarıya gönderdi. İşte o anlar...