Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi İstanbulspor maçı sonrası konuştu!
20 Aralık 2022, Salı 11:25
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve adını üst tura yazdırmayı başardı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Trabzonspor karşısında 3 puan almak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak biliyoruz, tüm gücümüzle kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. İşte Batshuayi'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri