Fenerbahçeli Crespo İstanbulspor mücadelesinin ardından konuştu! “Trabzonspor maçı… “
20 Aralık 2022, Salı 11:22
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, İstanbulspor’u sahasında 3-1 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, “Hedefimiz kupada bir sonraki aşamaya geçmekti. Trabzonspor'a karşı oynayacağız, bizim için önemli bir maç olacak. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.