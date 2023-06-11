Fenerbahçe'de Serdar Aziz Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu! "Maça moralsiz çıktık"
11 Haziran 2023, Pazar 11:06
kopyalama başarılı!
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonrası konuştu. Serdar Aziz, "Ana hedefimiz ligdi. Sonuna kadar mücadele ettik, nitekim şampiyon Galatasaray oldu. Üzgünüz, maça da moralsiz çıktık. Karakter göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon verdik. En azından taraftarımıza bir kupa armağan etmek istiyorduk. İnşallah seneye şampiyon oluruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)