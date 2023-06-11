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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı"

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı"

11 Haziran 2023, Pazar 11:00
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte İsmail'in sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL'İN SÖZLERİ:

Bizim için zor bir sezondu. Yorucu ve gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle üzücü bir sezondu. Çok fazla maça çıktık. 3 kamp yaptık. Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki arkadaşlarımın başarısı için söylediğim sözler için kötü niyetli değildim. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyuz.

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