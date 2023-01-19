Fenerbahçe'de Emre Mor Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluğu kazanmak için..."
19 Ocak 2023, Perşembe 10:58
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor, önemli açıklamalarda bulundu. Emre, "Bazen kupa maçlarında böyle olabilir. Ancak bizim için önemli olan galibiyetti. Perofrmansımdan memnunum. Hocamın isteklerini yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bizim şampiyonluğu kazanmak için hala şansımız var. Ben maç maç bakıyorum." ifadelerini kullandı.