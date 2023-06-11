Fenerbahçe'de Altay Bayındır Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Buruk bir sevinç var"
11 Haziran 2023, Pazar 11:51
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Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Altay, "Buruk bir sevinç var. Gönül isterdi ki iki kupayı alıp daha mutlu, huzurlu olmak. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için mutluyuz. Bu kupa herkese armağan olsun. Uzun süren bir maratonu geride bıraktık. Oyuncular olarak yorulduk. Sonu bu şekilde bitmesi bizim içimize su serpti, mutlu etti. Kötü bir sakatlık geçirdim. 4 aydır öyle oynuyordum. Ciddi bir fıtıktı. Artık ayak düşmeleri başlamıştı. Şükür şu an durumum iyi. Buruk bir mutluluk ama biraz olsun nefes aldık. Camiamıza armağan olsun" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)