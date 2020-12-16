Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan "Kadroyu o kurmuyor" iddialarına yanıt!
16 Aralık 2020, Çarşamba 11:32
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kadroyu o kurmuyor" iddialarıyla ilgili "Gerekli şeyleri sportif direktörümüz Emre Belözoğlu açıkladı. Üzerine bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Söylediklerine kulüp olarak katılıyoruz." dedi.