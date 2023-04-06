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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe taraftarı İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi! Jorge Jesus oyuncusuna destek çıktı

Fenerbahçe taraftarı İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi! Jorge Jesus oyuncusuna destek çıktı

06 Nisan 2023, Perşembe 11:12
Fenerbahçe taraftarı İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi! Jorge Jesus oyuncusuna destek çıktı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u evinde mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrasında tribünler İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus ise oyuncuna destek çıktı. İşte o anlar.

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