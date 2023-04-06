Türkiye KupasıVideolarFenerbahçe taraftarı İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi! Jorge Jesus oyuncusuna destek çıktı
Fenerbahçe taraftarı İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi! Jorge Jesus oyuncusuna destek çıktı
06 Nisan 2023, Perşembe 11:12
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u evinde mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrasında tribünler İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus ise oyuncuna destek çıktı. İşte o anlar.