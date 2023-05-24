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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: İstediğimiz şeyleri yapamadık

Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: İstediğimiz şeyleri yapamadık

24 Mayıs 2023, Çarşamba 11:25
Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: İstediğimiz şeyleri yapamadık

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu ve yarı finalde turnuvaya veda etti. Mücadelen sonrası Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Yorgunluktan dolayı istediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Bu sezon hep sıkıntı yaşadık, tatsız tuzsuz bir sezon geçiyor. Ligde kalan 2 maçı kazanarak bitirirsek mutlu olacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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