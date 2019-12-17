Fatih Terim'den maç öncesi futbolculara uyarı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışacak. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Açıkçası ilk maç beklediğimiz bir sonuç değildi, oyun da değildi. Bazı enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Kupada son şampiyon olarak bunların altından kalkabilecek takımdır Galatasaray."

"Öteki oynamış veya bir başkası oynamış hiç önemli değil. Son şansımız bu ve bunu iyi kullanmak istiyoruz. "

"10 tane oyuncu yok şu anda. Emre Akbaba ile 10 tane oyuncu yok. Bunun üzerine de soru yok yani. Ne kadar oyuncumuz varsa onu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ligde de bu eksikliği yaşıyoruz ama bugün 10 kişi yok. "

"Dolayısıyla eğer ben Galatasaray formasını birine vermişsem onlarda bu formayı bana geri vermesinler. Verdikleri zaman demek ki haklarını iyi kullanamamışlar."