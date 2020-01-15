Fatih Terim soyunma odasına neden gittiğini açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Rizespor'la Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi Rizespor'un golünü Boldrin atarken, Galatasaray'ın golü Emre Akbaba'dan geldi. Maç sonrası teknik direktör Fatih Terim, ATV'ye özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"18'in içerisinde, rakibin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Hakemler, o, bu falan demiyorum, açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna da inanmıyorum. Ceza yememek için özenle seçiyorum kelimeleri. VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git güzel kardeşim."