Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Turu kaybettik ama...
19 Ocak 2023, Perşembe 11:24
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Turu kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Genç oyuncularımız oynadı. Oyunlarından memnunum. Şimdi gerçek hedefimize yönelip yolumuza devam edeceğiz." dedi.