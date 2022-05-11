Candeias Sivasspor mağlubiyeti sonra hakeme sitem etti!
11 Mayıs 2022, Çarşamba 11:59
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi ve Alanyaspor yarı finalde kupaya veda etti. Alanyaspor'da Daniel Candeias maçtan sonra A Spor'a konuştu. Candeias, "Sözlerime Sivasspor'u tebrik ederek başlıyorum. Bugün sahada nasıl iyi olduğumuzu gösterdik. Hakemi hiç eleştirmedik ama gördüğünüz gibi kornerden önce faul vardı. Ayrıca bizden de çıkmadı. Kornerden sonra top ağlara gitti. Alanyaspor ile alıp veremedikleri ne var? Artık lige bakacağız." dedi.