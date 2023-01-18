Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Ankaragücü maçı öncesi konuştu
18 Ocak 2023, Çarşamba 05:39
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kendi oyun kalitemizi sahaya yansıtmak durumundayız. Umarım ki böyle olacaktır. Güzel maç olsun. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Şu anda tamamen kupa maçına konsantreyiz. Tek maç, eleme usulü. Kazanmak için sahada olacağız. İyi bir kadro oluşturduk. Koşan, dinamik, rakibe göre oynamaya çalışan bir takım kurduk." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...