Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesi Sergen Yalçın: Kolay bir maç olmayacak
16 Mart 2021, Salı 08:22
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş-Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bizim için önemli bir maç. İki kulvarda da devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na çok değer veriyoruz ve final oynamak istiyoruz. Başakşehir gibi güçlü bir takımla oynuyoruz, oyuncu kadrosu ve kalitesi olarak üst düzey bir camia. Kolay bir maç olmayacak" dedi. (BJK spor haberleri)