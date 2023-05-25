Başakşehir'de Serdar Gürler Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Avrupa biletini alacağız"
25 Mayıs 2023, Perşembe 11:45
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir adını finale yazdırdı. Başakşehir'in yıldız isimlerinden Serdar Gürler, zorlu karşılaşmadan sonra, "Bugün zor bir sınavdan geçtik. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gol yedik ama büyük oyuncular bu zamanlarda ortayaq çıkar. Hedefimiz Avrupa kupasına gitmek. Avrupa biletini alacağız." ifadelerini kullandı.