Aykut Kocaman'dan Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası flaş benzetme! Fenerbahçe...

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Her maç birbirinden farklı tabii. Farklı olacağını söylemek kehanet değil. Bu maçta bir şeyleri düzeltebilirdik. Kısmetsizlik midir nedir anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son seneme benziyor. Maçın başında atılan her top kalemize giriyor." dedi.

Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DEKİ SON SENEME BENZİYOR"

"Her maç birbirinden farklı tabii. Farklı olacağını söylemek kehanet değil. Bu maçta bir şeyleri düzeltebilirdik. Kısmetsizlik midir nedir anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son seneme benziyor. Maçın başında atılan her top kalemize giriyor."

"ÜST SEVİYEDE OYNADIĞIMIZ İLK MAÇTI"

"Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Buraya geldiğimden beri çok üst seviyede oynadığımız ilk maçtı diyebiliriz. Ama bunu sonuçlandırmanız gerekiyor, futbol bir sonuç oyunudur. Toparlanmış ve gücünü pekiştirmiş bir halimiz vardı. Bizim bir maça ihtiyacımız var. Umarım o maç Denizli maçı olur, Denizli maçıyla başlarız.