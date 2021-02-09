Aykut Kocaman Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi konuştu! "Şu anki durum sıkıntılı"
09 Şubat 2021, Salı 08:27
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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi ATV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kocaman, "21 yıldır teknik direktörüm. Pek çok sorunla karşılaştım. Bazılarını çözdük, bazılarını çözemedik, sonucuna katlandık. Şu anki durum sıkıntılı, sıkıntılı olmasa neden son şampiyon teknik direktörünü değiştirsin?" dedi.