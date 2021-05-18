Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından Josef de Souza'dan şampiyonluk yorumu! "Bunun için 10 sene bekledim" | BJK spor haberi
18 Mayıs 2021, Salı 11:52
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Beşiktaş Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Josef, "Allah'a şükür. Çok yorgunduk, belli de olmuştur. Bütün sezon için herkese tebrikler. Bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)