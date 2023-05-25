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Türkiye Kupası Videolar Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçı öncesi konuştu!

25 Mayıs 2023, Perşembe 07:39
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Maça iyi hazırlandık. Biz bugün pres işini istediğimiz gibi yapabilirsek finale kalırız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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