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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçı öncesi konuştu!
25 Mayıs 2023, Perşembe 07:39
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Maça iyi hazırlandık. Biz bugün pres işini istediğimiz gibi yapabilirsek finale kalırız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...